Радуцкий: Расходы бюджета на трансплантации в следующем году увеличили почти на 300 млн грн. Ждем нового рекорда по количеству пересадок сердца

В этом году украинские врачи провели 22 трансплантации сердца и первую в истории Украины пересадку легких посмертного донора. Это больше, чем за все годы независимости Украины. В сентябре во Львове впервые в Украине сделали пересадку сердца 13-летнему ребенку.

Благодаря закону о комплексной системе трансплантации, который мы приняли в 2019 году, наши медики уже смогли сохранить десятки и сотни жизней. Вместо ожидания дорогостоящих операций за границей украинцы получают качественную помощь дома.

В то же время останавливаться на достигнутом нельзя. В Украине почти 100 тыс. человек имеют тяжелую форму сердечной недостаточности. Каждый год, по меньшей мере, 500 украинцев нуждаются в трансплантации сердца.

Но масштабирование системы трансплантаций возможно только при условии, что тарифы на проведение операций будут покрывать все необходимые расходы медицинского учреждения.

Поэтому я очень рад, что сегодня правительство поддержало предложение Минздрава и втрое увеличило тариф, который государство платит за трансплантацию сердца и легких. За каждую трансплантацию сердца Минздрав будет платить заведениям, выполняющим такие операции, 2 млн грн, за трансплантацию легких – 2,67 млн грн.

В целом объем бюджетных расходов на проведение трансплантаций в следующем году увеличен почти на 300 млн грн. Поэтому ожидаем нового рекорда по количеству пересадок сердца.

Источник: Михаил Радуцкий / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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