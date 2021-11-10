СНБО ввел санкции против причастных к открытию “представительства” Никарагуа в оккупированном Крыму

“Следующий вопрос – вопрос введения персональных санкций в отношении людей, которые открыли “представительство” Никарагуа в Крыму. Это восемь физлиц: четверо гражданин Никарагуа и четверо граждан РФ”, – сказал он.

Контекст:

Никарагуа находится в Центральной Америке между Коста-Рикой и Гондурасом. Она является давним союзником России на международной арене. В 2008 году эта страна стала одной из немногих, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Никарагуа – одна из немногих стран, которая признала незаконную аннексию Крыма Россией. В 2020 году Никарагуа создала в Крыму “дипломатическое представительство” и назначила “консула”. Им стал сотрудник российских спецслужб, бывший полномочный представитель президента России в “Крымском федеральном округе” Олег Белавенцев, которого Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

В феврале 2021 года Рада утвердила санкции против Никарагуа за открытие “консульства” в Крыму.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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