Наталия Орейро получила российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро 10 ноября получила российский паспорт во время церемонии в посольстве РФ в Буэнос-Айресе.

«Спасибо, я очень рада», – цитирует актрису РИА «Новости».

Паспорт Орейро вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в здании российской дипмиссии. При получении документа певица прочла присягу на русском и испанском языках.

О том, что паспорт Орейро получит в ближайшее время, сообщалось в конце октября. В посольстве готовились к церемонии присяги.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Паспорт певица должны была получить раньше, но из-за пандемии процесс замедлился.