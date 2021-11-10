 

Давший ложные показания на Трампа россиянин не признал свою вину

10.11.2021, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссиянин Игорь Данченко отказался в суде в США признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно связей Дональда Трампа с Россией.

«Невиновен, ваша честь», – ответил он на вопрос судьи, информирует РИА «Новости».

Аналитику, который предположительно участвовал в составлении досье с компроматом на экс-президента в интересах его внутриполитических противников, грозит до 25 лет лишения свободы, если его осудят по всем пяти пунктам.

Ранее СМИ сообщили, что власти США арестовали аналитика Игоря Данченко в рамках расследования возможных связей экс-президента Дональда Трампа с Россией.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что личность главного «источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их информации, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине и выросший в России. После он работал в США, будучи специалистом по РФ и Евразии.

До этого экс-глава ФБР не подтвердил контакт источника досье на Трампа с разведкой России. До этого в сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / В компании Samsung намерены выпускать процессоры Snapdragon 895

25.05 / По всей Америке вспоминают Джорджа Флойда — но справедливость пока не восторжествовала

19.10 / Подозреваемый в изнасиловании и убийстве ребенка задержан в Дагестане

19.01 / Компания MSI представила новый изогнутый монитор Optix G27CQ4P

01.09 / «Через «майдан», если американцы помогут» – СТРАНА оценила шансы Саакашвили вернуться к власти в Грузии

09.03 / Появилась новая информация о мобильных процессорах Intel Alder Lake

21.03 / Бренд Volkswagen в феврале снизил продажи в РФ на 8%

15.05 / В Госдуме объяснили «недружественный» статус США и Чехии

03.08 / Убитый рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице

02.07 / Президентский фонд культурных инициатив получил более 4 тыс. заявок на гранты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика