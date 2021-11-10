Давший ложные показания на Трампа россиянин не признал свою вину

Россиянин Игорь Данченко отказался в суде в США признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР относительно связей Дональда Трампа с Россией.

«Невиновен, ваша честь», – ответил он на вопрос судьи, информирует РИА «Новости».

Аналитику, который предположительно участвовал в составлении досье с компроматом на экс-президента в интересах его внутриполитических противников, грозит до 25 лет лишения свободы, если его осудят по всем пяти пунктам.

Ранее СМИ сообщили, что власти США арестовали аналитика Игоря Данченко в рамках расследования возможных связей экс-президента Дональда Трампа с Россией.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что личность главного «источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их информации, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине и выросший в России. После он работал в США, будучи специалистом по РФ и Евразии.

До этого экс-глава ФБР не подтвердил контакт источника досье на Трампа с разведкой России. До этого в сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом».