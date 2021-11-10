Минск обвинил Брюссель в нежелании вести диалог

Евросоюз не желает вести диалог с Белоруссией, он использует по отношению к республике только санкции, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

В отношении Белоруссии остаются только санкции, никаких попыток организовать диалог нет, желания не имеется», – сказал глава МИД Белоруссии в беседе с РИА «Новости».

Санкции, по мнению Макея, не должны быть инструментом для решения проблем, и не должны превалировать в международной политике.

«Они (ЕС – прим. ВЗГЛЯД) нам постоянно говорят о необходимости соблюдения верховенства права в нашей внутренней политике, межгосударственных отношениях, но сами откровенно попирают ногами этот принцип, вводя санкции против Белоруссии, не попытавшись даже разобраться в том, что произошло», – сказал белорусский министр.

Он привел в пример инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair после сообщения о минировании. «Мы сразу же предложили: приезжайте, посмотрите, что произошло, ознакомьтесь со всеми документами. Нет, буквально через полтора-два часа прозвучали заявления всех стран ЕС, введены санкции против «Белавиа». Попыток разобраться объективно не было», – заключил Макей.

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы.

В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Рассмотрение предварительного отчета об инциденте с самолетом Ryanair запланировано в ИКАО на 25 октября.

Евросоюз в ответ на действия Минска запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.