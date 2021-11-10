 

Эксперты перечислили причины для возможной катастрофы на рынке жилья в России

10.11.2021, 17:08, Разное
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Ближе всего к ситуации, которая может быть охарактеризована как катастрофа, российский рынок недвижимости приближался в 2008-2009 годах. Тогда спусковым крючком для ситуации послужил мировой экономический кризис.

Ситуация может повториться, считают эксперты. Однако для этого в экономике должен сложиться сразу целый ряд факторов, каждый из которых мало зависим от другого. Их перечислил инвестиционный директор компании “Тринфико” Артем Цогоев:

  • резкое снижение стоимости сырья (на 50-60 процентов),
  • увеличение ключевой ставки (до 12-17 процентах) и ставки по ипотеке (до 15-20 процентов),
  • рост безработицы на фоне массовых сокращений.

Артем Цогоев отметил, что последний фактор приведет к массовым просрочкам по платежам по ипотеке. Этот показатель может достигнуть отметки в 15-20 процентов, тогда как сейчас он находится в районе всего двух процентов.

“Все совокупно может ударить по экономике страны, обрушить платежеспособный спрос на недвижимость”, – предупредил эксперт.

По его словам, в конечном итоге это приведет к остановке всех строек в стране. В результате у компаний-застройщиков возникнут непреодолимые сложности с возвратом долгов банкам.

О похожем сценарии развития катастрофы на рынке недвижимости в России рассказала и председатель совета директоров “Бест-Новострой” Ирина Доброхотова. Она отметила, что проблемы такого порядка возникают после того, как спрос долго и сильно падал. К нему, в свою очередь, приводит такая ситуация, когда на рынке просто не остается клиентов, способных приобрести жилье.

В сфере может сложиться парадоксальная ситуация. Большое число заемщиков не справится с выплатой ипотеки, банки отберут их квартиры и выставят на продажу, но уже по более низкой цене. Так на рынке появится большое число относительно недорогого жилья.

“Покупать его будет некому и не на что”, – заметила Ирина Доброхотова.

Впрочем, оговорилась эксперт, ранее в нашей стране никогда не случалось такой ситуации. Крайне низка вероятность, что произойдет она и в будущем.



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