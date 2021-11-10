Университет Пердью и компания Ford разрабатывают новый кабель для зарядки электромобилей

Университет Пердью и компания Ford работают над созданием нового кабеля зарядной станции, который можно было бы объединить с разрабатываемой технологией зарядки автомобилей, что в будущем упростит переход на электромобили с плавной подзарядкой.

Сегодня зарядные устройства ограничены в скорости зарядки аккумулятора электромобиля из-за опасности перегрева. Для более быстрой зарядки требуется больший ток, проходящий через зарядный кабель. Чем выше ток, тем большее количество тепла необходимо отвести, чтобы кабель оставался работоспособным.

Исследователи университета сосредотачиваются на альтернативном методе охлаждения, разрабатывая зарядный кабель, который может обеспечивать повышенный ток. В кабеле в качестве активного охлаждающего агента используется жидкость, которая помогает отводить больше тепла, изменяя фазу с жидкости на пар, что является ключевым отличием этой технологии от представленной на рынке технологии с жидкостным охлаждением.

Новое решение может обеспечить значительно большую мощность, чем ведущие сегодня системы подзарядки электромобилей, что позволит сократить время зарядки, если другие технологические усовершенствования будут осуществляться параллельно.

Идея этой технологии возникла на основе понимания командой Ford проблем, которые имеют место при более высоких скоростях зарядки.

Время зарядки электромобиля может варьироваться от 20 минут на станции до нескольких часов в домашних условиях, это обстоятельство может быть источником беспокойства для людей, которые рассматривают возможность покупки электромобиля.

Испытания прототипа зарядного кабеля будут запущены в течение двух ближайших лет, чтобы определить более конкретные скорости заряда для определенных моделей электромобилей.