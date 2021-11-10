 

С 1 января 2022 года Instagram позволит за деньги просматривать приватные профили пользователей

10.11.2021, 16:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Социальная сеть Instagram сообщила о намерении за материальное вознаграждение предоставить своим клиентам просматривать приватные профили пользователей, а VIP-клиенты смогут получить доступ к личной переписке любого аккаунта.

Стоимость доступа к содержимому приватных учётных записей будет колебаться в зависимости от контента, количества подписчиков и наличия верификации его владельца. Доступ к сторис и хайлайтам в среднем составит 50 долларов за 1 посещение, к фото- и видеоматериалам из ленты 100 долларов за 1 посещение, к приватной переписке 200 долларов. За 1000 долларов можно будет заказать почтовую рассылку с контентом пользователя. Сеть также предлагает выгодные условия – заплатив 5 000 долларов можно год пользоваться безлимитом и беспрепятственно заходить в любую учётную запись. В Instagram заверили, что гарантируют полную анонимность всем посетителям чужих аккаунтов.

Также соцсеть позволит заработать пользователям, в частности, размещать медиаконтент без цензуры за дополнительную оплату 5-10 долларов, а также продвигать в ленте свои услуги. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Защитные свойства антител после вакцины «Спутник V» усиливаются через четыре месяца

28.05 / Экс-подруга Тимати певица Алекса впервые показала лицо дочери и обнародовала ее имя

12.07 / “Зеленые” привезли документы в ЦИК на электрокаре Tesla

26.06 / Скандалы: Родина или зарубежные активы

10.08 / Эти машины стояли в пустом заброшенном автосалоне в течение 8 лет

29.07 / Мнение: Очередная ЭМПАТИЯ в Шоколаднице!

28.09 / Песков прокомментировал падение рубля

14.09 / Иммунолог советует при симптомах ОРВИ сдать тесты на грипп и COVID-19

15.12 / Мнение: Путин поздравил Байдена

20.07 / Алина Алексеева о социальных сетях, блогерах и таланте к кулинарии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика