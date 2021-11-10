С 1 января 2022 года Instagram позволит за деньги просматривать приватные профили пользователей

Социальная сеть Instagram сообщила о намерении за материальное вознаграждение предоставить своим клиентам просматривать приватные профили пользователей, а VIP-клиенты смогут получить доступ к личной переписке любого аккаунта.

Стоимость доступа к содержимому приватных учётных записей будет колебаться в зависимости от контента, количества подписчиков и наличия верификации его владельца. Доступ к сторис и хайлайтам в среднем составит 50 долларов за 1 посещение, к фото- и видеоматериалам из ленты 100 долларов за 1 посещение, к приватной переписке 200 долларов. За 1000 долларов можно будет заказать почтовую рассылку с контентом пользователя. Сеть также предлагает выгодные условия – заплатив 5 000 долларов можно год пользоваться безлимитом и беспрепятственно заходить в любую учётную запись. В Instagram заверили, что гарантируют полную анонимность всем посетителям чужих аккаунтов.

Также соцсеть позволит заработать пользователям, в частности, размещать медиаконтент без цензуры за дополнительную оплату 5-10 долларов, а также продвигать в ленте свои услуги.

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