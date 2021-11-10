“Дорогой подарок”: телеведущая Ксения Бородина преподнесла матери золотые часы в честь дня рождения

Ксения Бородина – одна из наиболее популярных телеведущих. Ее доходы очень высоки. Звезда может позволить себе тратить большие суммы. И никогда не скупится на подарки для близких. Недавно телеведущая преподнесла маме роскошный презент.

Дорогой подарок

Недавно мать Ксении, Инна Булатовна, отметила день рождения. По этому случаю для именинницы был организован банкет. За праздничным столом собралось все большое семейство.

Бородина преподнесла родительнице роскошный презент – золотые часы от известного производителя стоимостью больше двух миллионов рублей. По словам Ксении, подарок растрогал ее маму до слез. Их отношения никогда не были идеальными.

Однако телеведущая не скупится на подарки для мамы, всегда проявляет теплоту, любовь и заботу по отношению к ней.

Во время праздничного ужина Бородина пообещала дочке, что подарит ей часы такой же фирмы на совершеннолетие. Кстати, детям знаменитости могут достаться и некоторые украшения из коллекции самой Ксении.

Вероятно, роскошный презент на день рождения маме ведущая купила на те деньги, которые заработала благодаря участию в “Ледниковом периоде”. Начало телепроекта обернулось для звезды неудачей. Но благодаря стараниям Ксении ее последнее выступление получило высокую оценку жюри.