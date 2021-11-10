 

“Памелу подвинули”, “Великолепно!” Похудевшая на 35 кг Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике

10.11.2021, 16:26, Новости дня
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Вместо подписи к публикации 41-летняя Уилсон оставила пять сердечек оранжевого цвета. В комментариях к посту подписчики написали, что теперь актриса напоминает героиню, которую сыграла американская модель Памела Андерсон в сериале “Спасатели Малибу”.

“Посмотрите на Ребел! Памелу подвинули”, – прокомментировал фото karencoutts81.

“Кто эта Памела Андерсон?” – спросил nico_yunge.

“Вот это да! Поздравляю, у тебя все получилось. Ты выглядишь великолепно! Воистину, это вдохновляет”, – написал photosilknyc.

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Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Контекст:

Уилсон родилась в 1980 году в Австралии. В 2011 году она снялась в американском фильме “Подружки невесты”. В 2019 году на экраны вышел фильм “Отпетые мошенницы”, в котором Уилсон сыграла одну из главных ролей – пышнотелую аферистку Пенни.

Весной 2020 года актриса заявила, что намерена похудеть, а в феврале 2021-го восхитила поклонников постройневшей фигурой.

Актриса призналась, что на перемены во внешности ее сподвигло желание заморозить яйцеклетки, чтобы когда-нибудь стать матерью. Но 3 мая 2021 года Уилсон рассказала подписчикам в Instagram, что врачи сообщили ей плохую новость и ее мечта родить ребенка может не осуществиться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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