С начала года в результате пожаров погибло почти 1400 украинцев – ГСЧС

“Спасатели обеспокоены количеством жертв на пожарах в жилых помещениях”, – отметили в релизе.

В ГСЧС попросили граждан заботиться о противопожарном состоянии домов и напомнили правла безопасности:

не оставляйте малолетних детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками;

следите за состоянием и исправностью электросети;

при выходе из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели;

не курите в постели;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;

позаботьтесь об исправности печей и обогревательных приборов.

“Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня”, – подчеркнули спасатели.

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