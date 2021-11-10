 

С начала года в результате пожаров погибло почти 1400 украинцев – ГСЧС

10.11.2021, 16:26, Новости дня
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“Спасатели обеспокоены количеством жертв на пожарах в жилых помещениях”, – отметили в релизе.

В ГСЧС попросили граждан заботиться о противопожарном состоянии домов и напомнили правла безопасности:

не оставляйте малолетних детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками;
следите за состоянием и исправностью электросети;
при выходе из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели;
не курите в постели;
старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;
позаботьтесь об исправности печей и обогревательных приборов.

“Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня”, – подчеркнули спасатели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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