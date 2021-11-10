Польша объявила об увеличении числа полицейских на границе с Белоруссией

Польское руководство решило увеличить количество полицейских на границе с Белоруссией почти на 1 тыс. человек, сообщил глава МВД страны Мариуш Каминьский.

«700 сотрудников группы предотвращения [терактов] и 100 [бойцов из группы] антитеррора присоединятся к 1,2 тыс. коллегам из польской полиции, которые уже сейчас поддерживают польскую пограничную охрану», – цитирует Каминьского ТАСС.

Он отметил, что полицейские отправятся на границу сразу после того, как в стране пройдет марш по случаю Дня независимости, и попросил граждан помнить об этом.

На данный момент безопасность польско-белорусской границы обеспечивают свыше 20 тыс. сотрудников силовых ведомств: военные, полицейские и пограничники.

В среду глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что необходимо срочно принять меры для разрешения ситуации на границе Белоруссии и Польши.

Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.

Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе житель России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».