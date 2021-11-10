 

Эксперт заявила о недостаточности поставок Газпрома в ПХГ Европы для суровой зимы

10.11.2021, 16:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГазпром, начавший наращивание запасов газа в подземных хранилищах Германии и Австрии, до конца года может поставить на рынок Европы около 2 млрд куб. газа, но этого не хватит, если зима окажется суровой, сообщила аналитик по рынку газа Rystad Energy Эмили Макклейн.

«Возобновление потоков российского газа в Германию через точку Mallnow и появление небольших объемов закачки в немецкое ПХГ «Реден» успокоили трейдеров и цены после недельной волатильности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Макклейн.

По ее словам, до сих пор не ясно, сколько сможет поставить газа российская компания, основываясь на данных за период октября–ноября. Европейские страны рассчитывают на 2 млрд куб. газа. Макклейн подчеркнула, что этого будет недостаточно для слишком холодной зимы.

Также она указала на заявление экспертов о падении температуры воздуха ниже нормы в северо-западной Европе в следующие пару недель. Учитывая запасы газа, это может спровоцировать рост цен, если поставки топлива из РФ окажутся неустойчивыми. Риск можно снизить, увеличив объемы поставок газа, отметила аналитик.

Ранее сообщалось, что в ФРГ подтвердили закачку газа Газпромом в европейские хранилища. Уровень их заполненности в ФРГ повышается с 6 ноября, информирует газета «Хандельсблат». 



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