МИД назвал недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для новых санкций

Россия считает недопустимыми попытки ЕС использовать миграционный кризис на польско-белорусской границе как предлог для новых санкций против Минска, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.

Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе житель России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».