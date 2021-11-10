 

МИД назвал недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для новых санкций

10.11.2021, 16:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия считает недопустимыми попытки ЕС использовать миграционный кризис на польско-белорусской границе как предлог для новых санкций против Минска, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.

Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.

Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе житель России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Российский лидер в ответ «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

15.03 / Двое граждан Молдовы пытались попасть в Украину по ПЦР-тестам “из будущего” – Госпогранслужба

01.09 / Новый iPad восьмого поколения получит узкие рамки и Face ID

04.07 / Украина вскоре получит турецкие беспилотники Bayraktar – Зеленский

14.05 / Более 1 млн человек приняли участие в тестировании онлайн-голосования

05.07 / “Так действуют все”. Шмыгаль прокомментировал возобновление Польшей обсервации для украинцев

17.12 / Ветеран торгового флота США счел честью награждение российской медалью

16.05 / Джапарова: Ключевое чувство украинцев в оккупированном Крыму – отчаяние

23.08 / В компании Xiaomi пообещали решить проблему бракованных датчиков приближения в смартфонах

10.07 / Московская биржа открылась снижением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика