 

Тайный отец ребенка и счастливая многодетная семья: Как сейчас живет ведущая Мария Ситтель

10.11.2021, 16:14, Разное
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Телеведущую Марию Ситтель знает в лицо практически каждый телезритель. 46-летняя звезда российского телевидения не сходит с экранов уже 20 лет. Ситтель не только удалось построить блестящую карьеру, но и обзавестись крепкой многодетной семьей.

Мария росла в обеспеченной семье. Пока отец будущей телеведущей занимался бизнесом и обеспечивал семью, ее мать полностью посвящала себя домашнему хозяйству и двум дочкам – Марии и ее младшей сестре. Первый опыт в кадре Ситтель получила еще в студенческие годы. Друзьям долго пришлось уговаривать девушку, учащуюся в медицинском в родной Пензе, поучаствовать в юмористической программе. Согласившись на авантюру Мария поняла, что это занятие ей по душе – так, совершенно случайно, она сделала первый шаг в карьере на телевидении.

Мария получила диплом в родном городе, однако ее обучение на этом не закончилось. По настоянию матери, да и по собственному желанию тоже, девушка поступила еще и во Всероссийский заочный финансово-экономический институт. А снова на экраны она попала в 22 года.

Сначала Ситтель работала ведущей в программе “Музыкальный сувенир”, а после ее взяли в более серьезную передачу. Уже через пару лет карьера Марии пошла в гору: ей посчастливилось пройти переговоры с Олегом Добродеевым, директором ВГТРК, и попасть в “Вести”. В 2004 году, когда она стала ведущей вечерних новостей, ее знали в лицо практически все телезрители. Так Мария обрела известность по всей стране и приглашения в другие известные программы.

Личная жизнь телеведущей складывалась не так удачно. В первый раз Ситтель вышла замуж в 20 лет. В этом браке звезда родила свою первую наследницу Дарью. Однако имя ее первого супруга до сих пор остается загадкой для общественности – вскоре после появления на свет дочки пара развелась. А вместе с популярностью в жизнь Марии пришли слухи о ее любовных делах. В 2006 году, когда она появилась в “Танцах со звездами”, страна строила домыслы о романе ведущей с Владиславом Бородиновым. Однако вскоре в жизнь Ситтель пришла настоящая любовь.

Новым избранником звезды стал бизнесмен Александр Терещенко. Пара тайно поженилась в 2009 году и счастлива в браке до сих пор. Сейчас супруги воспитывают четырех общих детей: сыновей Ивана, Савву и Николая и дочку Екатерину. В воспитании отпрысков Марии, как это было с дочерью от первого брака, помогают родители, которые переехали из Пензы в Москву. Первая наследница Ситтель Дарья также смогла найти общий язык с отчимом.



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