“Ребра торчат”, “Доска”. Наталья Подольская удивила сеть фото в мини-бикини

На фото 39-летняя Подольская позирует в полный рост на фоне скульптуры, сделанной в виде упаковки с картошкой фри.

“Картошечку я тут не ем, только фотографируюсь с ней”, – подписала она публикацию.

“Можно и покушать картошечки, ребра торчат!” – написала reginadeynejenko.

“Наташа, ты похудела”, – прокомментировал фото seryoga_kovalenko70.

“Доска”, – отметила makarevicolga27.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Контекст:

Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

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