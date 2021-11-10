Кабмин Украины утвердил список опасных пород собак. В перечне более 50 пород

“Владельцы указанных пород собак обязаны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам”, – отметил политик.

В списке, опубликованном Гончаренко, более 50 пород собак, в частности доберман, ротвейлер, кане-корсо, акита-ину, алабай, восточноевропейская овчарка, бульдог, бультерьер, аргентинский дог, а также метисы всех указанных пород.

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