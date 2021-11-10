 

В Украине с таможни ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек – Рябикин

10.11.2021, 15:32, Новости дня
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“Мы успешно завершили тестирование и с 1 июля перешли в формат единого юридического лица. В новую структуру таможенников переводят исключительно на контрактной основе. Контракт предусматривает повышение заработной платы и более жесткие механизмы контроля. Таможенников теперь проверяют на добродетель – это постоянный мониторинг жизни”, – сказал он.

По словам министра, тестирование показало, что 45% личного состава таможни не рекомендованы к работе “из-за отсутствия должного уровня профессиональных знаний или добродетели”.

“Переход в формат единого юрлица позволил начать проверки попавших в сомнительную зону людей. Их проверяют на добродетель и профпригодность. Начиная с июля, с таможни ежемесячно увольняется от 30 до 70 человек. Я считаю, что мы сделали практически все, разве что не закрепили в законе проверку на добродетель”, – объяснил Рябикин.

Контекст:

Рябикин был генеральным директором аэропорта “Борисполь” с марта 2017 года. Главой Государственной таможенной службы его назначили 18 ноября 2020 года. После назначения он говорил, что идеальной таможню не сделать “ни за месяц, ни за год, ни даже за три года”.

Издание LB.ua, ссылаясь на данные источников, сообщало в декабре прошлого года, что Рябикин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В январе 2021 года с Рябикиным встретился президент Украины Владимир Зеленский и заявил, что таможня должна “перестать быть кормушкой для коррупционеров”.

Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Рябикина назначили 4 ноября.

Завершение реформы таможенной и налоговой служб является одним из условий МВФ для предоставления Украине следующего транша по программе stand-by.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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