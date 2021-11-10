 

В ПФР напомнили о возможности удвоить выплату по программе софинансирования пенсий

10.11.2021, 15:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПенсионный фонд РФ (ПФР) напомнил участникам программы софинансирования пенсий о необходимости сделать взнос до 1 декабря 2021 года, при этом государство удвоит эту сумму.

Государство удвоит сумму, которую участники программы внесут до 1 декабря, однако такому бонусу подвергнутся лишь выплаты от двух до 12 тыс. рублей, передает «Царьград».

Удвоенная сумма будет лежать на накопительном счете, получить ее можно будет либо в качестве прибавки к основной пенсии, либо в виде единовременной выплаты.

Посмотреть баланс своего пенсионного счёта можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Ранее была названа возможная причина приостановки выплаты пенсии.



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