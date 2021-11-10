Голикова назвала желательный уровень коллективного иммунитета к COVID

Планка коллективного иммунитета находится на уровне 80%, а желательно достичь 90-95%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета, который мы должны достичь, – 80% взрослого населения страны с учетом вакцинированных и переболевших. Мы с коллегами из регионов давно работаем в этом направлении, но на сегодняшний день видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно привить еще порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще порядка 9 млн человек. <…> Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, <…> говорят, что 80% недостаточно, для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь в 90-95%, мы пока оставляем планку не менее 80%», – передает ее слова ТАСС.

Ранее Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета по РФ составляет 48,4%.