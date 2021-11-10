Анонсирован визит Путина в «Московский дом Достоевского»

Президент Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, 11 ноября, посетит открывающийся музейный центр «Московский дом Достоевского» и осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям великого писателя, сообщила пресс-служба Кремля.

«Одиннадцатого ноября, в день 200-летия со дня рождения Достоевского, Владимир Путин посетит открывающийся музейный центр «Московский дом Достоевского» и осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям великого писателя», – сообщается на сайте Кремля.

Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Государственному музею истории российской литературы имени В.И.Даля, в нем проведены реставрационные работы. После осмотра экспозиции музея состоится встреча главы государства с деятелями российской литературы – специалистами по творчеству Достоевского.

Ранее почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт рассказал, как в США относятся к творчеству Федора Достоевского. По его словам, книги писателя не считают слишком депрессивными.