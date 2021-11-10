 

У пожилых людей вырабатывается больше антител после COVID-19 по сравнению с молодыми

10.11.2021, 15:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Группа химиков из Университета Монреаля собрала образцы сыворотки крови 32 человек с положительным ПЦР-тестом, которые перенесли инфекцию с легкими симптомами и не нуждались в госпитализации. Участников подбирали по возрастным группам: 18-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и старше — в каждой по восемь человек. В контрольную группу для сравнения были включены сыворотки восьми человек, получивших вакцину, но не болевших.

У всех этих пациентов выработались нейтрализующие антитела IgG к коронавирусу, однако их уровень был в среднем ниже по сравнению с людьми, получившими вакцину Pfizer BioNTech и AstraZeneca. И хотя все 32 участника были заражены «исходным» вариантом коронавируса, их антитела реагировали на варианты бета («южноафриканский»), гамма «бразильский») и дельта («индийский»).

Ученые также обнаружили, что у пожилых людей титр антител был значительно выше по сравнению с участниками до 50 лет. Более того, их иммунный ответ оказался более устойчив — спустя 16 недель после появления симптомов антитела все еще были в крови.

Как расшифровать анализы на антитела? 

Разбираемся, какой тест нужен именно в вашем случае. 

Читать статью

Самым удивительным открытием было то, что антитела у пожилых людей обеспечивали большую степень защиты от дельта-варианта по сравнению с молодыми пациентами. 

«Это показали результаты оценки способности антител блокировать взаимодействие S-белка дельта-варианта с рецептором АПФ2 в клетках организма. С другими вариантами коронавируса этого эффекта не было», — сообщили авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Мнение: Илья Азар обидел МИД Армении…

07.11 / Доктора назвали ложное обморожение пальцев симптомом COVID-19

17.12 / Что после смерти человека происходит с его душой?

29.09 / Пофоткались — и хватит! – Личное мнение

13.09 / «Новичок» начнут продавать в «Пятёрочке»

04.04 / Мнение: Цитирование

18.06 / Врач Яковлева назвала причины боли в груди у женщин

25.05 / Видео с Протасевичем из минского СИЗО оценили: Он сильно запуган

22.05 / Помидоры не разваливаются, а кусочки получаются аккуратными: как нарезают овощ настоящие шефы (хитрый способ)

04.09 / Эксперт назвал смертельную опасность смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика