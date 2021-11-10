У пожилых людей вырабатывается больше антител после COVID-19 по сравнению с молодыми



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Группа химиков из Университета Монреаля собрала образцы сыворотки крови 32 человек с положительным ПЦР-тестом, которые перенесли инфекцию с легкими симптомами и не нуждались в госпитализации. Участников подбирали по возрастным группам: 18-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и старше — в каждой по восемь человек. В контрольную группу для сравнения были включены сыворотки восьми человек, получивших вакцину, но не болевших.

У всех этих пациентов выработались нейтрализующие антитела IgG к коронавирусу, однако их уровень был в среднем ниже по сравнению с людьми, получившими вакцину Pfizer BioNTech и AstraZeneca. И хотя все 32 участника были заражены «исходным» вариантом коронавируса, их антитела реагировали на варианты бета («южноафриканский»), гамма «бразильский») и дельта («индийский»).

Ученые также обнаружили, что у пожилых людей титр антител был значительно выше по сравнению с участниками до 50 лет. Более того, их иммунный ответ оказался более устойчив — спустя 16 недель после появления симптомов антитела все еще были в крови.

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Самым удивительным открытием было то, что антитела у пожилых людей обеспечивали большую степень защиты от дельта-варианта по сравнению с молодыми пациентами.

«Это показали результаты оценки способности антител блокировать взаимодействие S-белка дельта-варианта с рецептором АПФ2 в клетках организма. С другими вариантами коронавируса этого эффекта не было», — сообщили авторы исследования.