 

На юго-западе Москвы протестировали пешеходный переход будущего

10.11.2021, 15:20, Разное
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Москва, как современный мегаполис, открыта для технологий будущего и различных инновационных разработок. В столице тестируют, например, “умные урны” для раздельного сбора мусора, уборочные роботы-пылесосы. А недавно в городе появился первый “пешеходный переход будущего” iCrosswalk.

Его тестирование проводилось летом на Болотниковской улице на юго-западе Москвы. Когда пешеход приближается к переходу, система считывает траекторию движения человека. Если он намерен перейти дорогу, включаются сигнальные элементы, информационное табло с надписью “Пропустите пешехода” и прожекторы освещения зоны перехода. Система распознает людей любого роста и животных.

Светофор и светодиодные дорожные знаки остались на месте. В вечернее время включается проекция дорожной разметки.

Кстати, система может считать количество пешеходов и автомобилей с разбивной по времени суток и направлению транспорта. Эта информация является очень полезной при аналитике движения на каждом конкретном участке дороги.

iCrosswalk – проект акселератора стартапов “Транспортные инновации Москвы”. Разработчик пешеходного перехода считает, что городу необходима и интеллектуальная остановочная система Smart Stop. Специальные датчики смогут анализировать работу информационных табло и сообщать о возможных ошибках. Сейчас этот проект проходит пилотную стадию в Мосгортрансе.

“Мы ценим наши московские прорывные разработки и идеи. Если у вас есть такие, то участвуйте в проекте “Транспортные инновации Москвы”. Лучшие, как безопасный переход iCrosswalk, получают нашу поддержку: реализацию в столичном транспортном комплексе”, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в столичном районе Выхино-Жулебино построят переходный переход через Лермонтовский проспект. Он появится между улицами Привольная и Пронская, возле дома 2, корпус 1, в течение ближайших трех лет. Благодаря новому переходу пешеходы смогут безопасно добираться до железнодорожной станции Косино.



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