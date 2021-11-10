Не приводи друга, не надейся на доход

10.11.2021, 15:13, Детали

Теги: Интернет, Технологии

– Приятель приглашает подключиться к онлайн-игре, где нужно внести взнос, а потом привлечь других участников. За это обещают достаточно большой доход. Предложение заманчивое, но есть ли гарантии, что обещания будут выполнены? Раньше, я помню, люди тоже вкладывали деньги, потом плакали, когда всё теряли. Сейчас, конечно, времена другие. Но принцип «приведи друга и обогатишься» мне очень напоминает 90-ые годы… – Сергей О.

Отвечает эксперт службы безопасности ярославского отделения Банка России Андрей Филатов:

– Ваши опасения абсолютно оправданны. Скорее всего, вам предлагают войти в так называемую экономическую игру, которая построена по принципу пирамиды. Цель таких проектов – привлечь как можно больше “игроков”, а затем «свернуть» его вместе с привлеченными средствами.

К сожалению, финансовые пирамиды продолжают существовать и в наши дни, только теперь все чаще – в форме онлайн-проектов. За 9 месяцев этого года Банк России выявил более 20 пирамид в форме инвестиционных игр в интернете. Эти проекты внесены в список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, размещенный на нашем сайте.

Все указанные проекты были полностью анонимны. Их участникам обещали большой заработок, который прямо зависел от количества привлеченных участников. На некоторых сайтах прямо было указано, что гарантий возврата средств нет, а “игра” будет приостановлена после уменьшения притока новых участников. Для увеличения срока жизни проекта было рекомендовано распространять информацию о проекте на сайтах различных блогов и в социальных сетях.

Хочу предупредить, что подобные проекты содержат финансовые риски для граждан. Прежде чем вложить свои средства, проверьте легальность деятельности финансовой организации, а также убедитесь, что её нет в числе выявленных финансовых пирамид. Все это можно легко сделать на сайте Банка России.