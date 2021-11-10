Нутрициолог рассказала о популярном деликатесе, влияющем на сосуды и сердце

Екатерина Муравская, нутрициолог, назвала известное лакомство, которое имеет много целебных компонентов. Специалист заявляет, что красная икра положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает укрепить иммунитет.

В икре много витаминов A, D, E, B, калия, фосфора, хлора, марганца, йода, меди, железа, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, фолиевой кислоты и белка. Деликатес помогает предотвратить атеросклероз и поддержать иммунную систему. Кальций необходим, чтобы укрепить кости, волосы и ногти. Деликатес оказывает положительное влияние на кровообращение, понижает давление и понижает риски заболеваний сердца.

Икру вводят в рацион для профилактики рахита и чтобы поддерживать мужское здоровье, так как повышается потенция. В лакомстве имеется лецитин, необходимый нервной системе и мозговой активности. Употреблять красную икру можно 1 чайную ложку в день, из-за того, что в продукте много соли и холестерина. Отдавать предпочтение нужно продукту от качественного производителя. Эксперт напомнила, что икра нужна детям и беременным, а для спортсменов лакомство является источником нужных аминокислот.

Источник: rsport.ria.ru