Коль не готовы кабинеты, есть коридоры и… клозеты

Дожили! Депутатам в Госдуме некуда приткнуться. Бедный Михаил Матвеев, представляющий КПРФ, какими-то путями пробрался в кабинет, выделенный персонально ему, и обнаружил там полнейший разгром.

Мало того, что в помещении пусто, то бишь нет ни мебели, ни техники. Там все стены голые, а под окнами видны невооруженным глазом демонтированные технические коммуникации. Короче, вообще «с корнем все вырвано». Об этом депутат поведал всему миру в собственном телеграм-канале:

«Я попал в свой кабинет, который мне должны дать. Вот ни фига нету: ничего не готово».

Не забыл парламентарий и упомянуть о том, что ранее этот кабинет занимал представитель партии власти. Дескать, сидевший тут в прошлый созыв депутат-единоросс сделал «богатый ремонт» с панелями на стенах и даже подобранным в тон подоконником. Сейчас уже середина ноября, а Госдума до сих пор «не может обеспечить депутата-одномандатника рабочим местом».

В своем далеко идущем выводе Матвеев обвиняет (правда, не говорит кого) в настоящем саботаже его работы с избирателями. Ну никак не может он без кабинета и компьютера войти в сеть и заниматься канцелярской работой: регистрировать обращения людей, присваивать им номера и т. п. Депутата эта разруха абсолютно не устраивает, а потому он намерен «ругаться».

Как ни странно, Матвеев еще не самый обездоленный. Около 20 его собратьев пока остались совсем без постоянных кабинетов, поскольку в Государственной Думе нынче стало пять фракций, да и количество комитетов выросло.

На эту тему прошелся на «Первом канале» телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу. Сравнив народных избранников, коим не досталось кабинетов, с мигрантами, он заявил, что демократия, вызвавшая рост числа депутатов, отнюдь не способствует работе Госдумы:

«В Госдуме из-за увеличения количества сотрудников два десятка депутатов не имеют постоянных кабинетов. Так называемые депутаты-мигранты, которые пришли в Госдуму в поисках лучшей жизни, а им не выдали кабинеты. Получается, что после проведенных выборов появилась пятая фракция в Госдуме, и не осталось кабинетов. Это говорит о чем? Демократия мешает нормально работать Госдуме».

Ургант пояснил в своем стиле, как некоторым депутатам можно решить проблемы с кабинетами. Так, певец Денис Майданов мог бы устроить прием избирателей в чехле от гитары, убрав оттуда деньги. А Тимофею Баженову, автору телепередач о дикой природе, нужно набросать лапника, «разжечь костер, чтобы отгонять гнус» и работать прямо там.

Но самый кардинальный совет был дан Анатолию Вассерману:

«Ну ему нужен кабинет? Да ему не нужен кабинет. У него в жилетке все необходимое, включая стул, кресло и портрет президента».

Жаль, позабыл записной юморист о думских туалетах, куда в свое время предлагалось повесить телевизоры и транслировать заседания.

Источники информации и фото: lenta.ru, joker.ykt.ru, echo.msk.ru, fishki.net

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