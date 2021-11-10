«Боже, вот таким же талантливым нельзя быть». Юлия Пересильд часто влюбляется в очень талантливых людей

Актриса Юлия Пересильд редко говорит о своей личной жизни, мотивируя это тем, что ей неловко обсуждать подобную тему. Журналистов она просит вести беседу о своем творчестве, но в недавнем интервью на “Ютуб”-шоу «Скажи Гордеевой» звезда по-настоящему разоткровенничалась.

О расставании с Алексеем Учителем

Долгое время Юлия скрывала роман с режиссером Алексеем Учителем, который на момент их знакомства был женатым человеком. Актриса подтвердила романтические отношения только после того, как родила от режиссера двух дочерей – Аню и Машу. Правда, до ЗАГСа знаменитости так почему-то и не дошли.

Недавно стали появляться слухи о расставании пары. В передаче «Скажи Гордеевой» Юлия подтвердила, что они с Учителем уже не вместе: причем, уже долгое время. О причинах разрыва звезда не стала распространяться. Она дала понять, что они расстались тихо, мирно, интеллигентно, сохранив дружеские отношения ради дочерей.

Ведущая передачи напомнила Юлии о том, что, когда она собралась в космос для съемок фильма «Вызов» с режиссером Климом Шипенко, Учитель был категорически против.

Якобы со скандалами он пытался разубедить Пересильд и заставить ее отказаться от проекта.

Юлия недоуменно пожала плечами и поинтересовалась, каким образом и на каком основании они с Учителем должны были ругаться, ведь они давно не вместе, поэтому экс-избранник никак не может повлиять на какие-то ее решения.

О влюбчивости

Сейчас актриса не влюблена, о чем она призналась в интервью, но ей бы очень хотелось вновь испытать это сильное чувство. Ведь именно оно окрыляет и заставляет по-другому взглянуть на жизнь. Юлия призналась, что когда-то влюбилась в отца своих детей, но это было давно. Последние годы ее сердце свободно.

А вообще актриса не скрывает, что является очень влюбчивым человеком, но влюбляется только в талантливых людей. Когда, глядя на человека, можно восхититься и подумать, что нельзя быть настолько талантливым.

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Сейчас испытать сильное чувство звезде мешает здравый рассудок. Когда ум преобладает над эмоциями, тогда влюбиться без памяти не получается. А очень бы хотелось.

О протекции

После полета Юлии в космос сразу активизировались ее недоброжелатели. В прессе стали появляться заметки о том, что звезду утвердили на главную роль в фильме «Вызов» только благодаря чьей-то протекции. Да и ранее кто-то тоже занимался продвижением ее карьеры: не зря же ей достаются самые лучшие роли в самых нашумевших и кассовых кинолентах.

Пересильд с иронией относится к подобным сплетням. Она призналась, что, когда читает про себя такие «новости», в ее голове сразу возникает образ эдакой куртизанки. Юлия пошутила, что, возможно, и хотелось бы пользоваться чьей-то протекцией, однако мешает «слишком много мозга». Ум не позволяет принимать некоторые безрассудные решения или идти на компромисс с совестью.

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Слезы в космосе

Актриса призналась, что плакала на МКС. И не только когда снимали фильм, но и за кадром. Повод был. Когда Юлия была в космосе, то узнала, что одна из ее дочерей сломала руку.

В тот момент звездная мама ощутила чувство безысходности и беспомощности. Пересильд признается, что, если бы была на Земле, то тут же примчалась бы к дочери, чтобы поддержать ее, хотя бы обнять, приласкать и утешить. А так у нее как у матери не было возможности очутиться рядом с ребенком. Возможно, именно это и стало причиной слез.

«Счастье любит тишину»

Это любимое выражение Юлии. Она не скрывает, что не распространяется о личной жизни, чтобы не отпугнуть счастье. И это несмотря на то, что себя актриса не считает суеверным человеком. Тем не менее, она старается как можно реже показывать своих дочерей и рассказывать о них.

Она также до последнего будет скрывать, состоит ли в романтических отношениях и с кем именно.

Кстати, поговаривают, что у Юлии роман с олигархом Абрамовичем: уж очень часто они появляются вместе на светских тусовках. Кто знает, быть может, так оно и есть, хотя сама актриса говорит, что их связывают только деловые отношения.