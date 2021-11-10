Всегда сама делала прическу и фанатично увлажняла руки: секреты красоты и стиля легенды Голливуда Грейс Келли

Принцесса Монако и актриса Грейс Келли была воплощением элегантности, женственности. У нее был особый шарм, который в сочетании с естественной красотой позволил ей стать иконой стиля двадцатого века. Вот основные секреты красоты и стиля знаменитости.

Прическа и макияж

Если вы думаете, что у Грейс был штат стилистов, визажистов, парикмахеров, то вы сильно ошибаетесь. Когда она переехала в Монако, то отказалась от услуг этих специалистов. Грейс самостоятельно делала себе прическу и макияж, поэтому у нее всегда можно было найти в сумочке пудру и расческу.

Келли знала свои недостатки и умело их скрывала. Например, с помощью правильного макияжа она моделировала овал лица, делая его из квадратного более овальным. Результат достигался за счет использования двух видов румян. Первые — более холодного оттенка — она наносила под скулы. Вторые — персиковые — на скулы. Это лайфхак от знаменитости, как сделать черты лица не такими заостренными.

Плюс ко всему Грейс старалась не фотографироваться в анфас. Она всегда позировала на камеру вполоборота, благодаря чему ее лицо получалось более овальным. Этим секретом поделилась биограф знаменитости Венди Ли.

Уход за кожей

Эксперт по красоте Питер Ламас в свое время работал с Грейс Келли и обратил внимание на то, что она фанатично увлажняла руки кремом. Когда он спросил ее, зачем она это делает, знаменитость ответила, что именно руки выдают возраст женщины, поэтому за ними нужен особый, тщательный уход, чтобы они не выглядели старческими.

Каждое утро Грейс умывалась по системе, придуманной доктором Ласло. Эта техника предполагает ополаскивание лица тридцать раз теплой водой. Помимо этого знаменитость посещала дерматологический институт доктора Ласло в Нью-Йорке. Это учреждение предлагало своим клиентам индивидуальные программы по уходу за кожей: очищение, питание, увлажнение, чтобы кожа была чистой, без единого изъяна. В этом плане Грейс предпочитала доверять специалистам, чтобы выглядеть всегда безупречно, даже без косметики. Кстати, этот же институт дерматологии посещали такие известные актрисы и иконы стиля, как Мэрилин Монро и Одри Хепберн.

Аромат

В 1956 году Грейс вышла замуж за принца Монако. Специально к такому событию для знаменитости создали аромат: этим занимался парфюмерный дом Creed. Так появились потрясающие духи с нотками флорентийского ириса, бергамота, болгарской розы. Этот парфюм стал визитной карточкой Грейс. Интересно, что он и по сей день есть в продаже. Его стоимость немаленькая – почти 370 долларов (25 тыс. руб.) за 75 миллилитров.

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Спорт

Биограф Грейс Джина Маккиннон утверждает, что принцесса Монако заботилась о себе не только с помощью косметических уходовых средств или посещения дерматологов. Она знала: внешний вид зависит от того, какой образ жизни ведет человек, чем он питается, какие привычки имеет. Поэтому Грейс не курила, старалась пить как можно больше жидкости, чтобы не допускать обезвоживания организма, занималась плаванием, а в молодости балетом, благодаря чему приобрела ровную величественную осанку.

В интервью журналу People в 1982 году сама Грейс говорила о том, что предпочитает поддерживать стройную фигуру с помощью быстрой ходьбы, которой уделяет не менее часа в день. Также она любила отправляться в длительные походы с друзьями.

Питание

В том же интервью в 1982 году принцесса Монако рассказывала о том, что не придерживается строгих диет, поскольку когда она голодна, то становится нервной и раздражительной. Поэтому Грейс для себя решила установить следующие простые правила: отказаться от сахара и налегать на цельнозерновой хлеб. В то же время знаменитость сказала: «Я знаю, что мне следует избегать многих вещей, но я не всегда это делаю».

Специалисты из Spoon University провели собственное «расследование» и выяснили, что входило в рацион питания Грейс. На завтрак она обычно ела овсянку, в качестве перекусов использовала сухофрукты, орехи, яблоки, морковные палочки. Время от времени знаменитость нарушала запрет на сахар и лакомилась печеньем. А еще она обожала зеленый чай с медом.

Интересно, что полезные перекусы она брала с собой. Например, морковные палочки. Она могла ими лакомиться даже на съемочной площадке. Также знаменитость любила лакомиться курагой.

Как видим, Грейс, несмотря на высокий социальный статус, обходилась довольно простой и доступной пищей, без изысков. В ее рационе питания практически не было мяса и рыбы: она предпочитала овощи, фрукты и злаки.