В ВОЗ рассказали, у скольких украинцев зафиксировали осложнения после вакцинации от COVID-19

“В целом показатели поствакцинальных осложнений в Украине составляют 0,1%. К моменту нашего разговора случаи анафилактического шока после прививки составляют 14 случаев на 17,9–18 млн проведенных прививок. То есть менее одного случая на миллион”, – сказал Хабихт.

Пока ни одна смерть в Украине не ассоциируется с вакцинацией от коронавирусной инфекции, подчеркнул он.

Журналист отметил, что люди часто боятся делать прививки, так как не знают этой статистики.

“Когда люди простыми словами получают информацию о преимуществах и рисках, мы уже были свидетелями, как сотни человек принимают решения в пользу прививки”, – отреагировал представитель ВОЗ.

Он напомнил, что о побочных эффектах после вакцинации украинцы могут сообщать, заполнив форму на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа 2021 года замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Очередная волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. 6 ноября он сказал, что Украина вышла на пик волны.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6 млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Минздрава на 10 ноября, вакцинация от коронавирусной инфекции спасла в Украине уже 6 тыс. жизней.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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