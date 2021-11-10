Кабмин Украины уволил главу ГСЧС Чечеткина
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Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Исполнять обязанност главы ГСЧС временно будет председатель Сергей Крук.
Контекст:
Чечеткин родился в 1965 году в Ивано-Франковске. В апреле 2015 года был назначен заместителем председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а в мае указом Кабмина возглавил ведомство.
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