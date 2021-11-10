 

Кабмин Украины уволил главу ГСЧС Чечеткина

10.11.2021, 14:38, Новости дня
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Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Исполнять обязанност главы ГСЧС временно будет председатель Сергей Крук.

Контекст:

Чечеткин родился в 1965 году в Ивано-Франковске. В апреле 2015 года был назначен заместителем председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а в мае указом Кабмина возглавил ведомство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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