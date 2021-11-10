Меркель попросила Путина повлиять на “режим” в Минске в связи с ситуацией на белорусско-польской границе

“Телефонный звонок касался текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что использование мигрантов в качестве инструмента против Европейского союза со стороны белорусского режима бесчеловечно и совершенно неприемлемо, и попросила президента России повлиять на режим в Минске”, – говорится в сообщении.

На сайте Кремля отметили, что разговор Меркель и Путина состоялся по инициативе немецкой стороны.

“Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском”, – объяснили в Москве.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот “шаг отчаяния” беженцев “сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей”, а белорусская сторона “принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали”.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

По данным польской погранслужбы, 9 ноября на польско-белорусской границе было зафиксировано 599 попыток незаконного перехода, были задержаны девять нелегалов – из Ливана, Ирака и Сирии.

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