 

ВОЗ объяснила, когда настанет конец пандемии COVID

10.11.2021, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОкончание пандемии коронавирусной инфекции произойдет тогда, когда мир научится «жить» с инфекцией, сообщил глава европейского отделения Всемирной организации (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Как только системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше, – вот тогда, возможно, пандемия превратится в эндемию», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Vanguardia.

Представитель ВОЗ добавил, что одним из главных препятствий стала замедлившаяся вакцинация в отдельных странах, а также неоправданное ослабление профилактики.

«У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло. <…> Год назад остановилась вся мировая экономика», – добавил Клюге.

На данный момент количество зараженных коронавирусом в мире превысило 250 млн человек, наиболее серьезная ситуация сложилась в США, Индии, Бразилии и Британии. РФ занимает пятое место в этом перечне.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Яценюк: Медведчук – никто

13.11 / Самолет ВКС с российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

21.10 / В Кремле рассказали о формате дискуссии клуба «Валдай» с участием Путина

01.07 / Команда Трампа создала собственную соцсеть

22.11 / Европа делает ставку на массовое тестирование — чтобы дать возможность людям нормально встретить Рождество

20.06 / Экс-министр обороны Польши – цель Москвы — ослабить Варшаву и превратить её в «полезного идиота»

29.10 / Байден назвал Франциска «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол»

17.04 / В РФ разрабатывают новые технологии тушения пожаров в нефтяной отрасли

07.10 / В МИД пообещали ответить на решение НАТО о высылке российских дипломатов

12.05 / Главный раввин Киева Маркович: Люди показывали погромщикам, где машина еврея, а где – араба. Опасный прецедент для Израиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика