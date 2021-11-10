ВОЗ объяснила, когда настанет конец пандемии COVID

Окончание пандемии коронавирусной инфекции произойдет тогда, когда мир научится «жить» с инфекцией, сообщил глава европейского отделения Всемирной организации (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Как только системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше, – вот тогда, возможно, пандемия превратится в эндемию», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Vanguardia.

Представитель ВОЗ добавил, что одним из главных препятствий стала замедлившаяся вакцинация в отдельных странах, а также неоправданное ослабление профилактики.

«У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло. <…> Год назад остановилась вся мировая экономика», – добавил Клюге.

На данный момент количество зараженных коронавирусом в мире превысило 250 млн человек, наиболее серьезная ситуация сложилась в США, Индии, Бразилии и Британии. РФ занимает пятое место в этом перечне.