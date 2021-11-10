Сингапур объявил об отказе бесплатно лечить невакцинированных пациентов с COVID-19



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В сообщении правительства Сингапура отмечается, что именно такие пациенты составляют основную часть новых случаев COVID-19 в стране.

«В настоящее время невакцинированные люди составляют значительное большинство пациенток, нуждающихся в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения», — говорится в документе.

Таким образом, всем гражданам, которые попадут в больницу с коронавирусом после 8 декабря, придется оплачивать свое лечение самостоятельно. Исключение будет сделано только для детей до 12 лет и пациентов, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья.

На сегодняшний день 85% населения Сингапура получили два компонента вакцин против COVID-19, 18% прошли ревакцинацию. Среди пожилых людей 60-69 лет показатель иммунизации составил 94%, еще 90% граждан от 70 и старше прошли первичную вакцинацию.

Отметим, что Сингапур ввел самые жесткие ограничения в начале пандемии, и сейчас приступил к их постепенной отмене. Так, правительство только сейчас разрешило совместные обеды в ресторанах пяти привитым членам одной семьи. Также планируется возобновления массовых мероприятий, куда будут допускаться только вакцинированные с обязательной сдачей ПЦР-теста.

С начала пандемии число в этой стране выявлено около 221 тысячи случаев COVID-19, скончались 511 человек.