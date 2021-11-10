 

За сутки в России выявили ковид у 38 058 человек

10.11.2021, 14:26, Разное
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За прошедшие с момента публикации прошлой статистики 24 часа в России было насчитано 38 058 новых случаев коронавируса. Кроме того, за эти сутки число поборовших болезнь пациентов составило 34 565. Смертей пациентов, согласно официальным данным, было зарегистрировано 1 239, пишет RT.

В Москве за сутки появилось 3927 человек, заразившихся ковидом. На второй позиции антирейтнга субъектов России по уровню распространения коронавируса оказался Санкт-Петербург, в котором таковых за 24 часа насчитали 2942. Замыкает тройку антилидеров Московская область. Власти Подмосковья насчитали 2649 заболевших, сообщает телеканал “360”.

В общей сложности за все время ведения наблюдений в России было зарегистрировано 8 911 713 случаев коронавируса. При этом число выздоровевших пациентов оценивается в 7 654 161. Летальных случаев при этом было зарегистрировано и внесено в официальную статистику 250 454, передает “Общественная служба новостей”.

В Оперативном штабе подчеркивают, что для победы над пандемией коронавируса остается единственный путь. Речь идет о вакцинации. Соответствующая кампания уже продолжительное время ведется в России. Однако, уверены эксперты, всегда остается возможность принимать в ней более активное участие.



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