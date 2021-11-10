Любили друг друга и собирались пожениться: почему Наталья Негода не любит говорить о романе с Ефремовым

Актер Михаил Ефремов давно завоевал репутацию ловеласа. Удивительно, что даже бывшие возлюбленные отзываются о нем в положительном ключе. Все, кроме одной — актрисы Натальи Негоды. Она предпочитает не вспоминать, что когда-то их с Ефремовым связывали романтические отношения. Разбираемся, почему.

Настойчивый кавалер

Михаил и Наталья познакомились во время учебы в школе-студии МХАТ. На тот момент Ефремов уже успел и в кино сняться, и даже отслужить в армии. А театральном училище он был одним из самых завидных женихов.

Не было, пожалуй, ни единой студентки, которая не мечтала бы закрутить с ним роман: настолько он был обаятельным и харизматичным. И только Наталья не обращала никакого внимания на общепризнанного красавчика.

Возможно, именно это и подкупило Михаила. Он стал настойчиво добиваться расположения Натальи, но та раз за разом отвечала ему отказом. Михаил даже не думал отступать. Он пел ей серенады под окном, караулил у выхода после занятий.

Два сапога пара

Мало кто из знакомых пары помнит, в какой именно момент Наталья ответила Михаилу взаимностью. Факт в том, что они все-таки стали встречаться. Друзья отмечали гармоничность этой пары. Они подходили друг другу не только внешне, но и по характеру. Оба воспитывались в интеллигентных московских семьях, оба любили повеселиться и жили сегодняшним днем. Тусовки, гулянки — такой образ жизни предпочитали и Наталья, и Михаил.

Роман бы точно мог получить свое продолжение, ведь Михаил сделал возлюбленной предложение. Но та отказалась. Тогда Михаил женился на другой, но Наталья не обиделась. А все потому, что знала: его брак был фиктивным. Он решил помочь общей подруге получить прописку в Москве. За такую отзывчивость Наталья стала уважать избранника еще больше.

Предательство

Время шло. Влюбленные окончили институт. Наталье предложили сняться в фильме «Маленькая Вера», и эта роль сделала ее знаменитой на всю страну.

У Михаила не было таких успехов на творческом поприще. Влюбленные в силу занятости стали проводить вместе меньше времени, что негативным образом отразилось на их отношениях. Они расстались, но через время попытались вновь реанимировать отношения.

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А потом Наталья узнала об измене Михаила. Оказалось, что любовница Ефремова забеременела. Такого предательства Наталья простить не смогла, поэтому поспешила разорвать отношения. С тех пор судьба больше не сводила их вместе. Наталья вскоре вышла замуж, уехала жить в Америку. Михаил неоднократно успел побывать в браке, стать многодетным отцом.

Причины расставания

Друзья звездной пары озвучили версию, почему у этих актеров не сложились отношения. По их мнению, Михаил был большим ребенком, о котором нужно было заботиться. А Наталья сама нуждалась в том, чтобы ее кто-то направлял, поддерживал ее. Михаил не стал для нее надежным мужским плечом, поэтому ничего и не сложилось.

В своих интервью Наталья больше никогда не говорила о Михаиле.

Как только в беседе заходит речь на эту тему, актриса отвечает молчанием, а потом просит задать другой вопрос. Должно быть, до сих пор чувствует обиду за предательство.