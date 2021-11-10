 

Этой зимой в тренде будет белый маникюр: несколько симпатичных идей для воплощения

10.11.2021, 13:50, Разное
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Маникюр помогает органично дополнить стиль и расставить акценты в образе. Сейчас много техник для воплощения любых пожеланий. Нейл-мастера предлагают обратить внимание на белый цвет, так как он будет популярным этой зимой. С помощью подборки эффектных вариантов можно быстрее определиться с выбором.

Нежно и мягко

Белый цвет символизирует чистоту и легкость, его можно органично сочетать с разными оттенками, и он углубит их. Но даже в моноисполнении он прекрасен и позволяет сделать эффектный и утонченный маникюр, который подчеркнет стиль и наличие вкуса у девушки.

Сейчас большой популярностью пользуются миндалевидные, слегка вытянутые формы средней длины. Это идеальная основа для белого, ведь можно подчеркнуть пальчики и сделать их изящнее.

Для девушек, которые хотят, чтобы их руки были ухоженными и выглядели просто, но со вкусом, стилисты предлагают варианты сочетания прозрачной основы с белыми рисунками или мотивами. Это нежное решение для ногтей.

Сейчас популярностью пользуется абстракция, поэтому рисунки лучше выполнять в такой технике.

Можно дополнить маникюр блестящими элементами или же использовать шиммерный лак для покрытия основы. Это добавит праздничного настроения и предвкушения зимы.

Можно сделать финиш матовым, без резких акцентов, тогда маникюр будет выглядеть объемнее и еще ярче.

Новый тренд

Белый активно сочетается с бежевой или прозрачной основой. Его можно сочетать и с другими цветами, при этом контраст будет мягким и плавным.

Рисунки белым по прозрачной основе выглядят эффектно и дорого. Такой маникюр сейчас пользуется огромной популярностью.

Можно использовать только один цвет для маникюра, а менять акценты с помощью финиша. Матовый помогает углубить оттенок и сделать ногти визуально длиннее. Это красиво и современно, особенно в зимнее время.



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