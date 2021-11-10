“Кухня классная”, “Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов”. Каменских показала их с Потапом кухню

В ролике певица в шортах и футболке начала готовить кофе, но, услышав музыку, пустилась в пляс.

“А вы так же готовите завтрак?” – спросила она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики обратили внимание на интерьер кухни.

“Мне интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов”, – прокомментировала annaviter01.

“Кухня классная”, – написала natalime28.

Контекст:

Настя Каменских замужем за рэпером и продюсером Потапом. Они сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Исполнители выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Потапенко и Каменских живут в частном доме под Киевом.

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