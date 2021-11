В Украине писали диктант национального единения, в нем участвовали крымчане и зарубежные дипломаты

Автором текста диктанта был писатель Юрий Андрухович. Он рассказал, что максимально разрешены были 200 слов, он уложился в 199.

“Текст достаточно сложный, я бы не имел шансов написать его без ошибок, если бы не был его автором. Написал на четверку по пятибалльной системе”, – объяснил Андрухович.

ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube

Известные украинцы публично писали диктант в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении радиохаба Академии общественного вещания.

“Крым.Реалии” отмечают, что в оккупированном Крыму также приняли участие в написании диктанта.

Об участии в радиодиктанте сообщили в Twitter посольства США в Украине.

Following the national radio dictation, * Embassy staff write Ukrainian replies to Twitter trolls.

Happy * Literature & Language Day!

Після радіодиктанту національної єдності працівники Посольства пишуть українською відповіді тролям у Twitter.

З Днем писемності та мови! pic.twitter.com/JdFDRFK7di

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 9, 2021

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский также писал диктант на украинском языке, проинформировало в Twitter посольство.

Посол Ізраїлю * в Україні @michael_brodsk взяв участь у традиційній акції до Дня української писемності та мови – Радіодиктанті національної єдності.

«Був радий приєднатись до акції, що має на меті заохочення до вивчення * мови!» – зазначив посол Бродський. pic.twitter.com/qhtERaAMj7

— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) November 9, 2021

Свои работы можно отправлять по адресу: ул. Крещатик, 26 в Киеве до 11.00 четверга, 11 ноября. В это время правильный текст будет обнародован на сайте “Українського радіо”.

Можно также отправить файл в формате jpg, tiff, png или bmp вложением на электронный ящик [email protected], указав в теле письма имя и фамилию участника, учебное заведение (при необходимости) и адрес в сокращенном или полном формате, номер телефона (желательно).

