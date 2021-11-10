 

Кабмин может остановить ликвидацию Энергетической компании Украины. Ей планируют передать “Центрэнерго”

10.11.2021, 13:44, Новости дня
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Главная цель принятия постановления – остановка ликвидации “Энергетической компании”, сказано в пояснительной записке к нему. 

“В дальнейшем компании предусматривается передать принадлежащий государству пакет акций ПАО “Центрэнерго”, после чего уставный капитал компании подлежит увеличению, а акции дополнительной эмиссии подлежат оплате имуществом (единый имущественный комплекс дочерних предприятий) и акциями “Центрэнерго”. 100% акций компании станут объектом большой приватизации”, – говорится в документе.

Проект постановления разработало Министерство энергетики с целью реализовать предусмотренный распоряжением Кабмина №1215 от 5 октября 2020 года план создания акционерного общества, в уставный капитал которого передаются корпоративные права “Центрэнерго” и имущество государственных угледобывающих предприятий, сказано в записке. 

Контекст:

“Центрэнерго” – одна из ведущих энергогенерирующих компаний, удовлетворяющая потребности страны в электроэнергии примерно на 8%, указано на ее сайте. В состав ПАО входят три тепловые электростанции – Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС – а также ремонтное подразделение “Ремэнерго”. Они расположены Киевской, Донецкой и Харьковской областях.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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