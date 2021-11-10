Хинштейн отреагировал на задержание в Ялте депутата за шпионаж

«Единая Россия» исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. Сейчас решается вопрос о прекращении членства в партии экс-депутата горсовета Ялты Юрия Ломенко, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. В среду ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза за шпионаж в пользу Украины.

«Задержанный – экс-депутат городского совета Ялты Юрий Ломенко. Он был выдвинут по одномандатному избирательному округу от партии «Единая Россия». В этой связи в ЕР решается, если уже не решен, вопрос о прекращении членства Ломенко в партии», – сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн.

По его словам, партия исключает из своих рядов членов, совершивших преступления. «К сожалению, такая практика нередка, и мы вынуждены избавляться от людей в том или ином регионе, дискредитировавших себя», – отметил парламентарий.

Депутат добавил, что украинские спецслужбы продолжат свою дестабилизирующую, разведывательную и террористическую деятельность против России, особенно в Крыму и Севастополе. «Противопоставлять этому РФ будет то же, что и сейчас – профессиональную, слаженную работу спецслужб для поимки шпионов и предотвращения их преступлений», – подчеркнул собеседник.

По версии следствия, бывший депутат Ялтинского городского совета Юрий Ломенко, также возглавлявший поселковый совет Симеиза, вел шпионскую деятельность с 2017 по 2018 год, собирая по заданию украинской разведки сведения, являющиеся государственной тайной. Среди прочего, ялтинец интересовался данными сотрудников ФСБ, отметили в ЦОС.

Против Ломенко было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («государственная измена»), максимальное наказание по которому – 20 лет заключения. Фигурант был арестован по решению Ялтинского городского суда. По словам главы городского совета Константина Шимановского, Ломенко 25 октября по собственному желанию сложил полномочия депутата Ялтинского городского совета.

Ранее Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии россиянку Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу разведки Минобороны Украины.