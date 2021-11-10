Завершен прием заявок на премию Russian Creative Awards

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10.11.2021, 13:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДирекция «Российской креативной недели» совместно с АНО «Креативная экономика» и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявили о завершении приема заявок на соискание первой Национальной премии в сфере креативной экономики РФ Russian Creative Awards.

Russian Creative Awards выявит и поддержит проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание аудитории и произвели мощный социокультурный эффект, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На участие в премии было подано более 3 тыс. заявок из 72 регионов России. Лауреаты Russian Creative Awards будут определены в два этапа. Члены Экспертного совета Премии уже приступили к оценке заявок, после чего будут названы финалисты в каждой из 10 кросс-индустриальных номинаций. Далее начнется работа Большого жюри, которое и определит победителей. Шорт-лист номинантов будет опубликован 6 декабря на сайте rc-awards.ru.

Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства, вице-президент Российской академии художеств, член профессиональных гильдий «Российской креативной недели» отметил, что Russian Creative Awards – это «замечательное начинание для поддержки креативных людей и творческих лидеров нашей страны». «Участие в премии станет способом вывести их на орбиту широкой узнаваемости, даст им возможность заявить о своих работах и достижениях, популяризирует свежие идеи в различных креативных отраслях, вдохновит на новые свершения. В конечном счете, как мне видится, премия должна стать стимулом для системного развития всей российской креативной экономики: персональная поддержка талантливых людей, выбранных членами Гильдий – профессионалами – в данном случае эквивалентна поддержке огромного творческого потенциала всей России», – сказал он.

Торжественная церемония вручения первой Национальной премии креативных индустрий РФ состоится 18 декабря в КЗ «Зарядье» и пройдет в формате уникальной постановки с участием мировых звезд классической музыки и сценарного искусства. Церемония награждения завершит Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН.

 По результатам Премии будет издан специальный сборник «Russian Creative Awards: лучшие среди равных», который будет распространяться на всех крупных мероприятиях в сфере креативных индустрий России.



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