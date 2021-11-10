Дети до 12 лет оказались самыми опасными распространителями COVID-19



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В первый год пандемии ученые неоднократно представляли доказательства того, что дети заражаются COVID-19 реже и меньше передают вирус окружающим, однако со временем стало ясно, что это опасная иллюзия. Они имеют такой же риск заражения, как и взрослые, более того, дети особенно подвержены инфицированию новыми мутациями коронавируса, в первую очередь дельта-вариантом. Но поскольку примерно половина педиатрических пациентов переносит вирус бессимптомно, они часто являются скрытыми распространителями патогена.

Чтобы оценить, насколько велика вероятность передачи COVID-19 от детей разного возраста, ученые из Китая проанализировали данные 266 педиатрических пациентов, заразившихся в сентябре-октябре 2021 года во время вспышки дельта-варианта в провинции Фуцзянь. В этой когорте 77 детей до 12 лет были не привиты, 141 ребенок старше 12 лет ранее получил вакцину. Специалисты также отследили все цепочки заражения в семьях этих пациентов.

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Оказалось, что у детей до 12 лет были более высокие уровни воспалительных маркеров по сравнению с пациентами старше, у большинства из них отмечены легкие и умеренные симптомы COVID-19. Все дети, включенные в исследование, выздоровели. Однако именно пациенты до 12 лет создали самые длинные цепочки заражения в своих семьях и в школах, в итоге инфекция широко распространилась среди взрослой популяции.

«Дети в возрасте до 12 лет могут быть критически важными скрытыми распространителями, что указывает на острую необходимость вакцинации для этой группы населения», — заключили авторы исследования.

В прошлом году американские ученые сообщили, что больше всех вирус распространяют дети до 5 лет. Лабораторные исследования образцов показали, что у самой младшей возрастной группы уровень генетического материала SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях был в 10-100 раз выше, чем у детей более старшего возраста и взрослых. Это может означать, что у маленьких детей вирусная нагрузка выше, поэтому они могут распространять инфекцию больше, чем другие пациенты.