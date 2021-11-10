 

Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности

10.11.2021, 13:32, Разное
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Врачей, выступающих против вакцинации, необходимо привлекать к уголовной ответственности. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко напомнил, что в действующем законодательстве “есть несколько путей” привлечения к ответственности тех, кто “сам создает угрозу”. По словам главы Минздрава, в сложившейся ситуации врачи, напротив, – сами должны объяснять сомневающимся необходимость вакцинации, сообщает “Радио 1”.



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