Глава Минздрава призвал привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности

Врачей, выступающих против вакцинации, необходимо привлекать к уголовной ответственности. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко напомнил, что в действующем законодательстве “есть несколько путей” привлечения к ответственности тех, кто “сам создает угрозу”. По словам главы Минздрава, в сложившейся ситуации врачи, напротив, – сами должны объяснять сомневающимся необходимость вакцинации, сообщает “Радио 1”.