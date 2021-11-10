 

Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

10.11.2021, 13:32, Разное
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За минувший вторник в Московской области зафиксировали 2649 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привели представители областного оперативного штаба по коронавирусу.

Самая напряженная эпидемиологическая обстановка была выявлена в Одинцовском округе, где зафиксировали 210 новых случаев заболевания. На втором месте находятся Химки с 208 инфицированных, а замыкают тройку антилидеров Мытищи: там заболели 189 человек. Помимо них в число худших по ковиду также попали Балашиха, Люберцы, Подольск, Истра, Ленинский округ и Солнечногорск, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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