Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

За минувший вторник в Московской области зафиксировали 2649 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привели представители областного оперативного штаба по коронавирусу.

Самая напряженная эпидемиологическая обстановка была выявлена в Одинцовском округе, где зафиксировали 210 новых случаев заболевания. На втором месте находятся Химки с 208 инфицированных, а замыкают тройку антилидеров Мытищи: там заболели 189 человек. Помимо них в число худших по ковиду также попали Балашиха, Люберцы, Подольск, Истра, Ленинский округ и Солнечногорск, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.