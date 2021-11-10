 

Меркель и Лукашенко договорились разделить Польшу на две миграционные зоны

10.11.2021, 13:31, Разное
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Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и Александр Лукашенко заключили соглашение по разрешению миграционного кризиса в Восточной Европе, сообщает источник в офисе канцлера. Стороны договорились разделить Польшу на две миграционные зоны, в одну из которых отправятся мигранты с территории Белоруссии, а в другую – из Германии и других стран Евросоюза.

Как сообщил источник, решение с трудом далось немецкому руководству, однако это было единственным способом избежать оккупации всей территории Польши мигрантами с территории Белоруссии. Согласно пакту, заключённому между сторонами, восточные воеводства Польши будут отнесены к зоне исключительных миграционных интересов Белоруссии. Лукашенко получит квоты на размещение там до 80 тыс. мигрантов в год в обмен на обещание не пускать их на территорию Западной Польши и Германии. Также Еврокомиссия обяжет польское руководство выделить Белоруссии 170 млрд евро на содержание мигрантов.

«Нас опять забыли спросить. И это называется, союзники! Наши так называемые партнёры из Берлина относятся к нам как к какой-нибудь колонии, мнение которой никому не интересно. Конечно, мы будем обжаловать такое решение и в Стокгольме, и в Лондоне, и в Гааге. Если надо, то дойдём даже до Конгресса США. Решение Германии и Белоруссии незаконно и не отвечает нашим национальным интересам. А Лукашенко я советую окончательно решить вопрос с мигрантами каким-нибудь другим способом. Можем предоставить им для этого свою инфраструктуру. Там хорошая немецкая техника, она и спустя 80 лет неплохо работает», – сказал премьер-министр Польши Анджей Моравецкий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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