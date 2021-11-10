Уролог рассказал, что COVID-19 может отрицательно влиять на мужскую потенцию

Евгений Гершанов, уролог, напомнил, что коронавирус может отрицательно воздействовать на здоровье мужчин. Специалист напомнил о показателях, при которых следует направиться к специалисту.

Вирусная инфекция сказывается на потенции мужчин и качество спермы. Она служит фактором обострений хронических болезней половой сферы. Если житель переболел Covid-19 и замечает перемены своего состояния, то ему нужно пройти обследование.

Как пишет «iReactor», переживать стоит, когда во время коронавируса или скоро после излечения человек видит изменения яичка или его части, понижение сексуальной активности. Также может возникать апатия, у пары долго не получается зачать ребенка. Людям с такой симптоматикой следует обращаться к урологу-андрологу, который направит на УЗИ органов малого таза и мошонки, проверит анализы и спермограмму. Если сигналы не принимать во внимание, то случится обострение хронических болезней половой сферы.

Источник: inforeactor.ru