“Принцесса!” 66-летняя Долина надела бальное платье

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10.11.2021, 12:50, Новости дня
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“Доброго утра всем и плодотворного дня! А еще хорошего настроения! Фотосессия. Ох, и муторное это дело, но в моей профессии без них не обойтись никак”, – написала она.

Певица отметила, что фотосессия была проведена для журнала “7 дней”.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

“Принцесса!” – прокомментировала подписчица olgavarchuk67.

На Instagram-странице издания “7 дней” показали бэкстейдж-видео этой фотосессии. Там Долина также запечатлена в облегающем красном платье.

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Публикация от 7Дней.ru | смотрите актуальное (@7days_ru)

Контекст:

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии “Единая Россия”. В дискографии певицы 28 студийных альбомов.

Долина была замужем трижды. От первого супруга, джазового музыканта Анатолия Миончинского у нее есть дочь Ангелина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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