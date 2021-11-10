 

Нидерланды не будут закрывать границы для украинцев, появилось дополнительное условие для въезда – Кулеба

10.11.2021, 12:50, Новости дня
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“Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. С 13 ноября, помимо свидетельства о вакцинации, для въезда также потребуется отрицательный тест”, – написал украинский дипломат.

Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації.

З 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду також буде необхідний негативний тест.#ВакцинуйсяТаМандруй

Всі умови в’їзду до Нідерландів * https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Ранее свои границы оставили открытыми для украинцев Кипр, Эстония и Хорватия.

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из “зеленого списка” путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе “отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников”, отмечается на сайте Совета ЕС.

Контекст:

При принятии решения о сохранении страны в “зеленом перечне” Совет ЕС руководствуется такими критериями: не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за неделю; не более 4% положительных результатов среди этих тестов. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список государств, безопасных для путешествий.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 10 ноября в Украине подтвердили более 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, 74,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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