В ФСБ РФ заявили о задержании “украинского шпиона” в Ялте

“Житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Ялтинским горсудом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – говорится в сообщении.

Задержанным оказался бывший глава поселкового совета Симеиза Юрий Ломенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Юрий Ломенко до российской оккупации Крыма был секретарем Симеизского поселкового совета. После убийства в феврале 2013 года мэра Симеиза Александра Костенко он победил на выборах нового председателя поселкового совета от “Партии регионов”. В 2019 году Юрий Ломенко стал “депутатом” Ялтинского городского совета от партии “Единая Россия”.

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