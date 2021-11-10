 

Минск и Москва решили совместно ответить на давление Запада

10.11.2021, 12:49, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия и Белоруссия ведут совместную работу по выработке общей реакции на санкционное и политическое давление западных стран, сообщил глава белорусского дипведомства Владимир Макей.

Макей сообщил на открытии заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии, что «в условиях все возрастающего санкционного давления (со стороны Запада), которое испытывают наши страны, мы нацелены на консолидированную работу с российскими коллегами и взаимную поддержку, в том числе что касается совместной реакции на недружественную деятельность в отношении наших стран», передает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад нацелился на смену власти в Белоруссии.

Между тем РФ и Белоруссия договорились о проведении совместного учения «Щит Союза» в 2023 году.



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